بالفيديو.. جمهور الإفريقي التونسي يندد بمقاطعة قطر

تضامن جمهور النادي الإفريقي التونسي مع قطر، بعد المقاطعة التي فرضتها عليها عدة دول وحصار بري وجوي وبري، وذلك برفعهم لافتة كبيرة كتب عليها "كرهناكم يا حكام.. تحاصرون قطر وإسرائيل في سلام".

واستغل جمهور الإفريقي التونسي مباراة نهائي كأس تونس، السبت الماضي أمام الإتحاد الرياضي بنقردان ورفعوا لافتة في ملعب "رادس" بالعاصمة تونس، للتعبير عن مساندتهم المطلقة لدولة قطر رغم أن تونس اتخذت موقفا محايدا وتدعو إلى التهدئة، حيث أوضح وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن بلاده تتابع بكل انشغال الوضع في الخليج العربي، وندد ذات الجمهور بمقاطعة قطر فيما يعيش الإحتلال الإسرائيلي في سلام.

وتوج الإفريقي التونسي بلقب كأس تونس بعد فوزه بهدف دون رد على منافسه، وسجل صابر خليفة الهدف الوحيد في المباراة، ليقود فريقه إلى الفوز بالكأس للمرة 12 في تاريخه.