الإمارات ترفض طاقم تحكيم قطري في مواجهة تايلاند وتطالب الفيفا بالتغيير

طلب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، في خطاب أرسله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، طلب تغيير طاقم التحكيم القطري، الذي سيدير مباراة المنتخب الإماراتي أمام تايلاند يوم الثلاثاء المقبل.

هذا ومن المرتقب أن يواجه المنتخب المنتخب الإماراتي نظيره التايلاندي، يوم الثلاثاء المقبل، بالعاصمة التيلاندية بانكوك، ضمن التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم المقامة بروسيا 2018.

ويضم طاقم التحكيم القطري، فهد جابر المري حكم ساحة، ويعاونه كل من يوسف عارف الشمري كمساعد أول، وجمعة محمد البوراشد كمساعد ثان، وسعود علي العذبة كحكم رابع.

يأتي هذا بعد تذبذب العلاقات بين دول الخليج مع قطر، حيث سبق وأن قطعت الإمارات علاقاتها مع قطر، وألغت معظم الإتفاقيات معها.