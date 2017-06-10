بالفيديو.. نيمار يسجل هدفا خياليا في مرمى فوق مبنى مرتفع

نجح نجم برشلونة والمنتخب البرازيلي نيمار، في تسجيل هدف خارق من فوق مبني في هوليوود الأمريكية في مرمى متواجد في مبنى آخر.

ويظهر فيديو، من برنامج "جيمي كميل لايف" الأمريكي، كيف تمكن اللاعب البرازيلي نيمار من تسجيل هدف من على بعد 45 مترا، حيث كان اللاعب متواجدا فوق مبني مرتفع والمرمى في الجانب المقابل فوق مبنى آخر، ويحرسه أحد الحراس السابقين في أمريكا، ورغم أن نيمار واجه بعض الصعوبات في البداية إلا أنه نجح في تسجيل الهدف من المحاولة الثالثة، وسجل هذا البرنامج في 5 جوان الجاري في احدى مباني مدينة هوليوود الأمريكية.