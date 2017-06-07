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07 جوان 2017 1 0 خالد
البايرن يبني مسجد في الآليانز آرينا
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﺎﺩﻱ ﺑﺎﻳﺮﻥ ﻣﻴﻮﻧﺦ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺠﺪ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ "آﻟﻴﺎﻧﺰ آﺭﻳﻨﺎ"، ﻣﻌﻘﻞ الناﺩﻱ ﺍﻟﺒﺎﻓﺎﺭﻱ، ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ "ﺃﻭﻝ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻼﻋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ".
ﻭﺃﺗﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻼﻝ ﺭﻳﺒﻴﺮﻱ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻪ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ، ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ ﻟﻪ ﻭﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
ﻟﻜﻦ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ، ﺇﺫ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸﺠﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﻣﻜﺘﺒﻪ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺣﻠﻘﺎﺕ ﻋﻠﻢ ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺪﻓﻊ إﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ 85% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻣّﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﺴﻮﻑ ﺗﺘﺮﻙ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸﺠﻌﻴﻦ ﺍﻟّﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻛﺴﺐ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ.
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