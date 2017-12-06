|
06 ديسمبر 2017 1 0 عبدالغني عليوة
رونالدو وبن زيمة الثانئي القاتل في دفاع دورتموند
يعتبر ثنائي الخط الأمامي "للمرنغي" البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بن زيمة الأكثر تسجيلا خلال المواجهات التي جمعتهم مع نادي بوريسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا.
و أصبحت المواجهات التي تجمع الفريقين من بين المباريات الكلاسيكية في دوري أبطال أوروبا حيث تعد موقعة اليوم الأربعاء الصدام العاشر بينهما منذ موسم 2012/2013.
وفي موسم 2012/2013 تقابل الفريقان في أربع مناسبات حيث إلتقيا في دوري المجموعات ثم في النصف النهائي.
ونال كل من كريستيانو و كريم حصة الأسد من حصيلة الأهداف المسجلة بتوقيعهما 9 أهداف في آخر 9 مناسبات بينهما.
التعليقات (0 مرسل):
أضف تعليقك