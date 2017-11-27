فالفيردي يقرر إراحة 6 من أساسييه

أقرر إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، إراحة 6 من لاعبيه الأساسيين لمدة يومين، وذلك بعد أسبوع مكثف خاض فيه لاعبو "البلاوغرانا" مباراتين من العيار الثقيل في تورينو أمام جوفنتوس، في دوري الأبطال وفي الميستايا أمام فالنسيا في الليغا.

حسب ما نشرته اليوم صحيفة "آس" الإسبانية يكون فالفيردي منح كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأندريس إنييستا وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وصامويل أومتيتي راحة ليومين، على أن يعودوا يوم الأربعاء للتدرب.

وسيُشارك اليوم معظم لاعبي الفريق الأول في التدريبات، استعدادًا لمواجهة مورسيا، في إياب دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء، بملعب كامب نو.

وكان برشلونة قد وضع قدما في ثمن نهائي البطولة، التي يحمل لقبها في آخر 3 نسخ، بفوزه ذهابا بثلاثية نظيفة.

وسيواصل برشلونة العمل بعدها اإستعدادًا لإستضافة سيلتا فيغو، السبت القادم في الجولة الـ14 من الليغا.