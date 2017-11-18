غوارديولا يشبه نجم السيتي بأسطورة الكاميرون

شبه الإسباني بيب غوارديولا مدرب نادي ليستر سيتي الإنجليزي لاعبه البرازيلي الشاب غابرييل خيسوس يذكره بالدولي الكاميروني سامويل إيتو المهاجم السابق لنادي برشلونة الإسباني.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة اليوم أمام نادي ليستر سيتي في إطار الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، سأل أحد الصحفيين، غوارديولا، حول إذا ما كان خيسوس هو "رونالدو الجديد"، فأجاب الإسباني: "ليس بعد، لديه كل شيء ليُصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن لا زال عليه التحسن".

مضيفًا: "أتذكر اللقاء الأول لخيسوس معنا، إنّه قاتل في منطقة الجزاء، يُذكرني كثيرًا بالكاميروني صامويل إيتو وقت تواجده في برشلونة".

متابعًا: "نريد مساعدة خيسوس لكي يُصبح لاعبًا أفضل بكثير، نأمل أن يبقى هنا لعدة سنوات، لقد اختارنا ونحن فخورون بذلك".