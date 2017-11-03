مصباح مرشح لتعويض غلام في نابولي

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة نادي نابولي الإيطالي شرعت في التحرك للعثور على خليفة الدولي الجزائري فوزي غلام الذي سيغيب لأكثر من 5 أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وذكر نفس الموقع أن إدارة نادي الجنوب وضعت مجموعة من الأسماء المرشحة من بينها الدولي الجزائري السابق جمال مصباح الذي يوجد بدون فريق بعد فسخ عقده مع لوزان السويسري، بالإضافة إلى كل من باكاري سانيا وتريموليناس وغاريدو، كما يتواجد أيضا لوك شاو لاعب مانشسترر يونايتد الذي قد يعار لنادي الجنوب.