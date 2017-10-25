سبب وحيد قد يجعل بوفون يتراجع عن إعتزاله

حدَّد الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس مرمى جوفنتوس، سببًا قد يدفعه لتغيير قراره بالإعتزال مع نهاية الموسم الحالي.

وأعلن بوفون الّذي سيبلغ 40 عامًا في جانفي المقبل، في وقت سابق أنَّه سيعتزل بعد نهائيات مونديال روسيا الصيف المقبل.

وقال بوفون في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، نقلتها شبكة "فوتبول إيطاليا" اليوم الثلاثا: "لا يوجد اتجاه لتغيير قراري بشأن مستقبلي.. أنا شخص هادئ بشأن ذلك".

مضيفًا: "لكن قد أفكّر في الإستمرار لمدة موسم آخر في حال حصل جوفنتوس على لقب دوري الأبطال. سأستمر للفوز بكأس العالم للأندية".

يُذكر أنّ بوفون، حصل على لقب أفضل حارس في العالم لعام 2017، من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم.