ماجر: الحكومة لم تتدخل في تعييني وهذا هو هدفي مع الخضر

رد المدرب الجديد للمنتخب الوطني، رابح ماجر، على الإشاعات التي غذّت الشارع الرياضي الجزائري منذ أيام. وأكد اللاعب الأسبق لنادي بورتو البرتغالي خلال الندوة الصحفية بمركز سيدي موسى، أنّ الحكومة الجزائرية لادخل لها. وقال: “لو كانت المعلومة المتداولة بخصوص تنصيبي من قبل الحكومة الجزائرية صحيحة، سيكون ذلك شرف كبير بالنسبة لي”. وأضاف: “هذه إهانة لرئيس الفاف خير الدين زطشي ولأعضاء المكتب الفيدرالي، الحديث عن فرضي من قبل الحكومة الجزائرية”.

"لدي الشهادات اللازمة لتدريب المنتخب"

كشف رابح ماجر أنه يملك الشهادات التي تسمح له بتدريب المنتخب الجزائري، وأنه سبق وأن نشرها في الصحافة الجزائرية. كشف رابح ماجر أنه يملك الشهادات التي تسمح له بتدريب المنتخب الجزائري، وأنه سبق وأن نشرها في الصحافة الجزائرية.

"نصف نهائي كان 2019 هدفنا"

أكد مدرب الخضر، رابح ماجر، أن هدفه رفقة المنتخب الوطني هو التأهل إلى نصف نهائي كأس إفريقيا 2019. وقال ماجر: “عقدي ينص على التأهل إلى كأس إفريقيا 2019 والوصول إلى نصف النهائي”. وأضاف: “نشكر الإتحادية و السيد خير الدين زطشي و المكتب الفيدرالي، على وضعهم الثقة الكبيرة فيّ ويجب أنّ نحقق النتائج المطلوبة”.