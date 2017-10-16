المنتخب الوطني يواصل التراجع في ترتيب الفيفا

واصل المنتخب الوطني تراجعه في ترتيب الإتحاد الدولي لكرة القدم لشهر أكتوبر الجاري. واحتل الخضر المركز 67 عالميًا في الترتيب الذي نشرته الفيفا اليوم الإثنين على وقعها الرسمي. وتراجع رفقاء محرز إلى المركز 13 إفريقيًا فيما إحتل منتخب الجارة تونس المرتبة الأولى قاريًا (28 عالميًا) يليه المنتخب المصري (30 عالميًا) في ما جاء المنتخب السنغالي المركز الـ3 قاريًا (32 عالميًا). فيما حل المنتخب الوطني 5 عربيًا مسبوقًا بكل من تونس، مصر، المغرب (48 عالميًا) والمملكة العربية السعودية ( 63 عالميًا). فيما تصدر المنتخب الألماني صدارة الترتيب العالمي، متبوعًا بالمنتخب البرازيلي، ثم البرتغال ثانيًا، فالأرجنتين رابعًا، يليها المنتخب البلجيكي خامسًا.