زيدان يحتفل بمباراته الـ100 بتحطيم رقم غوارديولا

لعب أمس الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني مباراته الـ100 رأس العارضة الفنية للنادي " الملكي" عندما نزل الميرينغي ضيفًا على نادي خيتافي في إطار الجولة الـ8 من الدوري الإسباني.

وتمكن الفرنسي من قيادة الريال لتحقيقي الإنتصار الـ13 له خارج الديار في الليغا محطمًا الرقم الذي كان يحمله نادي برشلونة بقيادة الإسباني بيب غوارديولا.

وتمكن "الريال" من تقليص الفارق بينه وبين المتصدر، الغريم، برشلونة إلى 5 نقاط، كما يستعد لمواجهة نادي توتنهام الإنجليزي الذي يتقاسم معه صدارة مجموعتهما في دوري أبطال أوروبا.