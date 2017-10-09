ناصري: الجزائر صحراء غوبي وفخور بحمل قميص فرنسا

شبه اللاعب الفرنسي سمير ناصري المنتخب الجزائري بصحراء “غوبي”، عندما كشف عن أسباب اختياره منتخب الديّكة بدلا من الجزائر.وعبر ناصري عن فخره الكبير بحمله الألوان الفرنسية في حوار مع قناة “كنال بلوس” الفرنسية سهرة أمس الأحد، في المقابل ألمح إلى الانضمام للخضر أمرا مستحيلا.وقال ناصري: “من السهل طرح سؤال مثل هذا الأمر، لم يكن بإمكاني رفض اللعب لمنتخب فرنسا”.وأضاف: “منتخب الجزائر في ذلك الوقت كان مثل صحراء غوبي (صحراء موجودة بين الصين ومنغوليا ولا يوجد فيها أي شيء)".وتابع اللاعب السابق لمانشستر سيتي: “كان من الفخر اللعب لمنتخب فرنسا، فانضممت لمنتخب الديكة وأنا في سن الـ19". وأردف: “لا يمكن رفض اللعب مع تورام، فييرا، هنري، تريزيغي، أبيدال وغيرهم من النجوم”

"أصول بن زيمة منعته من العودة لمنتخب الديكة"

دافع اللاعب الفرنسي "سمير نصري" على "كريم بنزيما" لاعب ريال مدريد بعد قرار "ديشامب" بإبعاده مرة أخرى عن منتخب فرنسا. وقال نصري في تصريحات لقناة "كنال+" الفرنسية: "أنا متأسف لكريم، هو يرغب بالعودة لمنتخب فرنسا، ومن الظلم عدم إستدعائه".وأضاف: "كان يمكن لديشامب أن يحصل على أفضل خط هجوم، بنزيما، مبابي، غريزمان، ديمبلي، لكن كان لديه رأي آخر وهذا خطأ بالنسبة لي" وأردف لاعب مارسيليا السابق: "تمت معاقبته أيضا بسبب أصوله (الجزائرية) و هذا أمر واضح، فأنا أيضا عشت هذا الأمر و حتى حاتم بن عرفة". وختم كلامه: "عدم إستدعاء بنزيما ليس رياضي أبدا، ولا يمكنه أن يكون رياضي".