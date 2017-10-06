سليماني.. فاجأني إستبعادي من المنتخب !

قال الدولي الجزائري إسلام سليماني، مهاجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي، إنّه فوجئ باستبعاده من قائمة المنتخب الوطني، الذي يستعد لمواجهة مضيفه الكاميروني، غدًا السبت، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأوضح سليماني، في تصريحات خص بها الإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة: "تفاجأت بالأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام، بشأن استبعادي من المنتخب".

متابعًا: "إتصلت برئيس الإتحاد "خير الدين زطشي"، واستفسرت عن خلفيات هذا القرار، فأكد لي أنّ الأمر لا يتعلق باستبعاد نهائي من الفريق، وإنّما هو قرار فني، يخص المدير الفني للمنتخب".

مضيفًا: "شخصيًا أحترم قرار المدير الفني، كنت دائما مثاليًا خلال تواجدي في صفوف المنتخب، وفي الملعب أقدم كل ما بوسعي لمساعدة الفريق، ولا أبخل عليه أبدا، ولم أتسبب يومًا في مشكلة مهما كانت درجتها في المنتخب".

ويحتل سليماني صاحب الـ29 عامًا، المركز الرابع في قائمة هدافي "الخضر"، حيث سجل 25 هدفًا، متقدما بفارق ثلاثة أهداف على العربي هلال سوداني، مهاجم دينامو زغرب الكرواتي.

وكان زطشي هو الذي بادر إلى إعلان استبعاد سليماني، وزميله في ليستر سيتي، رياض محرز، وكذلك نبيل بن طالب، لاعب شالك04 الألماني، قبل أن يُعلن الإسباني لوكاس ألكاراز، المدير الفني للمنتخب، أنّه صاحب القرار، مرجعًا الأمر لأسباب فنية.

ويغيب أيضًا عن صفوف "الخضر" في مواجهة الكاميرون، ياسين براهيمي، نجم بورتو البرتغالي، بداعي الإصابة، وفوزي غلام، مدافع نابولي الإيطالي، بسبب وعكة صحية.