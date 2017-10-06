إنييستا.. لا أقبل الجلوس على كرسي الإحتياط !

عبّر الدولي الإسباني أندرياس إنييستا، قائد نادي برشلونة الإسباني، عن سعادته بعد تجديد عقده مع النادي الكتالوني، اليوم الجمعة، مؤكدًا أنّه يطمح لتقديم أفضل ما لديه مستقبلًا.

وقال إنييستا، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مارسيم تجديد عقده: "أنا سعيد للغاية، لقد حققت ما أرغب فيه بعد فترة طويلة من المفاوضات".

موضحًا: "أتمنى الإستمرار هنا لفترات أطول، وأن أكون مفيدًا للنادي، فتجديد عقدي للأبد لا يعني موافقتي على المشاركة في مباراة أو إثنين فقط، خلال الموسم".

متابعًا: "النادي يرغب في تمديد عقد ميسي، واللاعب يوافق على الأمر، أعتقد أن هذه القصة الجميلة التي بدأها مع البلوغرانا، لن تنتهي أبدًا".

واختتم كلامه بالقول: "لم أفكر كثيرًا في تفاصيل التجديد، ووافقت على الفور أن أكون هنا مدى الحياة، لأنني أكن حبًا كبيرًا للغاية لهذا النادي العظيم، وأعرف ما قدمه لي خلال السنوات الماضية، ولا أرى نفسي خارج أسوار كامب نو".