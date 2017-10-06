فيغولي.. المحترفون يفضلون فرنسا على حساب الجزائر !

تحدث الدولي الجزائري سفيان فيغولي لاعب نادي قلعة سراي التركي عن قضية إختياره للمنتخب الوطني بدل المنتخب الفرنسي في سن مبكرة.

ورد فيغولي في حوار خص به صحيفة " سكور غاستيزي" التركية، عند سؤاله عن تشبيه الإعلام له بالنجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان، وكون زيدان مثله الأعلى إختار فرنسا وهو إختار الجزائر، قائلًا: "أنا سعيد بتشبيه بزيدان، هو مثالنا الأعلى جميعًا، أحترمه وأحترم خياره، كل لاعب خيّروه بين فرنسا والجزائر إختار فرنسا، غير أنّي أعلم تأثير الأمور السياسية في محيط المنتخب الفرنسي، لذا لم يكن من الصعب علي إتخاد القرار لأنّ الجزائر كانت في قلبي منذ البداية".

تخلصت من صفة الأقلية الدينية في تركيا

وعبر الدولي الجزائري عن سعادته بالتواجد في بلد مسلم كتركيا وخاصة بعد تخلصه من صفة "الأقلية" والنظرة الخاطئة للإسلام التي عانى منها في فرنسا، إسبانيا وبريطانيا.

وقال في هذا الشأن: "يغمرني شعور رائع لتواجد في بلد مسلم، حيث أني أستطيع الوصول إلى المسجد في 5 دقائق مشيًا على الأقدام، كما يمكنني أن آكل ما أشاء، فأنا أعلم أنّ كل الطعام حلال، ولا أحد يحكم على تصرفاتي كمسلم. هذا أمر رائع بالنسبة لي".

وانضم نجم "الخضر" إلى النادي التركي قادمًا من نادي وست هام الإنجليزي الذي قضى في موسمًا واحد لم يقدر فيه على فرض نفسه في التشكيلة الأساسية بسبب الإصابات.