بالصور.. تكريم بوفون في ذكرى مرور 20 سنة على أولى مبارياته الدولية

قرر الإتحاد الإيطالي لكرة القدم منح شرف ارتداء القميص الجديد للمنتخب الإيطالي لجيانلويجي بوفون حارس وقائد نادي جوفنتوس و"الأتزوري"، بمفرده، عند مواجهة مقدونيا على أن يلعب باقي لاعبي الفريق بالقميص القديم بمناسبة مرور 20 عامًا على الظهور الدولي الأول للحارس المخضرم.

ويستعد منتخب إيطاليا لإستضافة مقدونيا، اليوم الجمعة، على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، في إطار الجولة الـ9 من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ومن المقرر أن يظهر جميع لاعبي منتخب إيطاليا بالقميص الجديد، خلال مواجهة ألبانيا يوم الإثنين المقبل، في إطار الجولة الـ10 والأخيرة من التصفيات.

يذكر أن بوفون قد يحقق رقمًا قياسيًا في حال تأهل منتخب إيطاليا لمونديال روسيا، حيث أنّه سيلعب للمرة السادسة في كأس العالم، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب من قبل.