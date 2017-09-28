روراوة إلى جانب كارداشيان في حديقة الأمراء!

تابع الرئيس السابق لـ"الفاف " محمد روراوة، سهرة أمس الأربعاء مباراة باريس سان جرمان الفرنسي بضيفه بايرن ميونيخ الألماني، في المنصة الشرفية لملعب حديقة الأمراء التي كانت تعج بالنجوم والتقطت عدسات المصورين رئيس "الفاف" سابقا إلى جانب شقيقة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية "كيم كيرديشان"، وصديقها الجزائري.



وحسب آخر الأصداء فإن روراوة تلقى دعوة من رئيس نادي "الأثرياء" ، القطري ناصر الخليفي لمتابعة مواجهة فريقه أمام العملاق البافاري، وصوبت عدسات المصورين في حديقة الأمراء على النجمة الأمريكية شقيقة "كيم كارديشيان"، كورتي وصديقها الجزائري اللذان تواجدا أيضا في المنصة الشرفية، وحسب الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر روراوة في المنصة الشرفية وظهر مرتاحا كثيرا وسعيدا، كما انه يتواجد منذ أيام في العاصمة الفرنسية باريس.