بودبوز يغيب رسميا عن مواجهة الكاميرون بسبب الإصابة

سيغيب اللاعب الجزائري رياض بودبوز بصفة رسمية عن مواجهة الخضر بالمنتخب الكاميروني في تصفيات المونديال بسبب الإصابة، حيكشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية أن غياب بودبوز عن فريقه بيتيس سيطول لأكثر من 3 أسابيع لمعاناته إصابته في الركبة.

وحسب ذات الصحيفة فإن اللاعب الجزائري قرر عدم المغامرة والتعافي بالشكل الكامل، خاصة وأنه شعر ببعض الألام بعد مباراة ريال مدريد، وقال اللاعب السابق لسوشو الفرنسي في تصريح لنفس الصحيفة: "لاأريد المجازفة، شعرت بالكثير من الآلام في مباراة ريال مدريد"، مضيفا: "أعتقد أنني أحتاج لبعض من الوقت من أجل التعافي التام للإصابة، لذلك لن أخاطر"،ومن المنتظر أن يعود بودبوز للظهور يوم 15 أكتوبر المقبل بمناسبة استقبال بيتيس لفالنسيا في الليغا الاسبانية.