غياب "بونجاح" عن المنافسة يتواصل

يتواصل غياب مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح، عن فريقه السد القطري، ولن يكون متاحا في مباراة السيلية، التي ستقام مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري القطري.

وخرج بونجاح من حسابات الجهاز الفني للسد بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بسبب عدم اكتمال جاهزيته، وعدم تماثله التام للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الدحيل، بنهائي كأس السوبر.

وكان مهاجم الخضر قد غاب أيضًا عن أولى مباريات السد بالدوري أمام المرخية.