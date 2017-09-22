عودة كوستا إلى "الأتليتي" تُسعد غريزمان وجمهور "المانيو" !

رحب الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، بالدولي الإسباني دييغو كوستا بعد إعلان عودته إلى "الروخي بلانكوس"، بعدما قضى 3 مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي تشيلسي حامل لقب المنافسة.

ونشر غريزمان تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وكتب فيها عن كوستا: "لقد عاد لمنزله، لقد عاد لمنزله".

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن جمهور مانشستر يونايتد الإنجليزي تفاعل مع عودة كوستا لأتلتيكو، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إذ شعروا بأنّ الأمر يمهد الطريق لرحيل غريزمان إلى مسرح الأحلام.

وكان غريزمان قريبًا من الإنضمام لمانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي، لكنه لم يرحل، بسبب حرمان النادي الإسباني من التعاقد مع لاعبين جدد، حتى جانفي القادم.

وأعلن أتلتيكو مدريد رسميًا التعاقد مع كوستا، أمس الخميس، مقابل 60 مليون أورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ "الروخي بلانكوس"، إلّا أنّه لن يتمكن من المشاركة حتى جانفي، بعد رفع الحظر عن الأتليتي.