كلوب.. أملك البدائل للمنافسة على مختلف الألقاب

أبدى المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي ثقته بتوفر تشكيلته على البدائل الكافية التي تمكنه من المنافسة على مختلف البطولات، لكنه لم يستبعد تدعيم صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأخفق ليفربول في محاولاته لضم الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ساوثمبتون، لكنه تعاقد في المقابل مع محمد صلاح ودومينيك سولانكي وأندرو روبرتسون وأليكس-أوكسليد تشامبرلين هذا الصيف.

وقبل مواجهة ليستر سيتي في إطار الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، اليوم الثلاثاء، قال كلوب إنّه يشعر بالسعادة للتشكيلة المتاحة له "في الوقت الحالي".

مضيفًا لموقع النادي على الإنترنت: "أعتقد أنّ التشكيلة تضم مجموعة كافية من اللاعبين لخوض مختلف البطولات والوصول إلى أبعد مدى ممكن وهذه خطتنا في الوقت الحالي".

وثارت تساؤلات بشأن دفاع ليفربول بعدما استقبل 9 أهداف في خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. وخسر ليفربول 0-5 أمام مانشستر سيتي قبل أن يتعادل 1-1 مع بيرنلي.

وقال كلوب: "سنرى كيف ستسير الأمور في جانفي لكن في الوقت الحالي أشعر بالراحة عندما أفكر في الخيارات المختلفة المتاحة من اللاعبين والدفع باللاعبين في مختلف المباريات".