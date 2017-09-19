فرحات أفضل لاعب لشهر أوت في فرنسا

تم اختيار الجزائري “زين الدين فرحات”، لاعب “لوهافر” كأفضل لاعب لشهر أوت الماضي في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية. أداء “فرحات” الكبير في بداية الموسم توجه بهذه الجائزة التي كانت عن جدارة لأنه ساهم في الإنطلاقة المميزة لفريقه. فاللاعب السابق لإتحاد العاصمة قدم 5 تمريرات حاسمة و سجل هدفا وحيدا و ضيع ركلة جزاء منذ بداية الموسم.

من جهة أخرى، هذا الاداء سيسشفع له في حضور التربصات المقبلة للخضر، خاصة مع إعلان الناخب الوطني لوكاس ألكاراز إنضمام لاعبين آخرين إستعدادا لمباراة الكاميرون يوم 07 أكتوبر المقبل، كما أن "زينو" كان قاب قوسين او أدنى من أن يكون ضمن المجموعة التي شاركت في لقائي زامبيا، قبل أن يسقط "إسمه" في آخر لحظة.