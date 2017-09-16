16 سبتمبر 2017 1 0 سميرة.ل
رئيس "الفيفا" يستقبل "زطشي" والكرة الجزائرية أهم محاور الإجتماع رئيس "الفيفا" يستقبل "زطشي" والكرة الجزائرية أهم محاور الإجتماع
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رئيس "الفيفا" يستقبل "زطشي" والكرة الجزائرية أهم محاور الإجتماع

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اجتمع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم  "خير الدين زطشي"، أمس الجمعة، برئيس "الفيفا" السويسري "جياني انفانتينو"، بمقر الإتحاد الدولي في زيوريخ بسويسرا.
ودام إجتماع الرجلين في جلسة عمل حوالي ساعة و20 دقيقة، وحضر رئيس مكتب التنمية الإقليمي لمنطقة إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي "فيرون موسنغو أومبا"، وتناولوا واقع الكرة الافريقية والتحديات التي تواجهها في الوقت الراهن، لمواكبة الكرة العالمية فضلا عن تطلعات الكرة الجزائرية، التي من المنتظر أن تكون جزء من خطة التنمية الشاملة التي تركز بالدرجة الأولى على التكوين،و التركيز على برنامج التنمية والخطة الطموحة لإصلاح الكرة الجزائرية، التي اعتمدها المكتب الفدرالي.
وفي نهاية اللقاء، أهدى زطشي رئيس "الفيفا" قميص المنتخب الوطني الجزائري كذكرى.

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