حاليلوزيتش:" إقصاء الجزائر مأساة وطنية وأعلم ما يحدث لكني أفضل السكوت"

أكد المدرب البوسني للمنتخب الياباني "وحيد حاليلوزيتش"، أن غياب المنتخب الجزائري عن مونديال روسيا 2018 يعتبر مأساة وطنية للجزائريين، معبرا عن خيبته الكبيرة بهذا الإقصاء.

وقال المدرب الأسبق للخضر، في حوار مع موقع "غول" العالمي: "أعرف الجزائريين، عدم التأهل الى المونديال يعتبر مأساة وطنية بالنسبة لهم"، وأضاف: "الجزائريون يحبون كثيرا كرة القدم ويعيشون على واقعها، أتأسف كثيرا لعدم تأهل منتخب بلادهم إلى مونديال روسيا".

وتابع المدرب البوسني حديثه قائلا: "إقصاء الجزائر من المونديال مفاجأة كبيرة"، مردفا: "تفاجأت لإقصاء المنتخب الجزائري بالدرجة الأولى، واحتلالهم مؤخرة الترتيب فاجأني أيضا بعد أربع جولات فقط".

وكشف ذات المتحدث انه يعلم جيدا ما يحدث مع الجزائر والأسباب التي جعلتها تقصى من تصفيات المونديال وقال في هذا الشأن: "أعلم جيدا ما يحدث مع الجزائر، ولكن لا أريد ان أسكب المزيد من الزيت على النار، أتلقى يوميا على حوالي 10 مكالمات من الجزائر".

وقاد حاليلوزيتش المنتخب الياباني الى التأهل إلى مونديال روسيا ، حيث ستكون مشاركته الثانية على التوالي في العرس العالمي بعدما شارك مع الخضر في مونديال البرازيل 2014.