ولد علي: "أدعم زطشي ولكن عليه محاسبة ألكاراز"

أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، أن رئيس "الفاف" خير الدين زطشي يحظى بدعمه ولكن طالبه في المقابل، بتقديم تقرير مفصل عن الفشل في التاهل الى مونديال روسيا 2018،وو

وقال الهادي ولد علي، على هامش حفل اختتام الطبعة الصيفية الأولى للألعاب الإلكترونية لشمال إفريقيا 2017 التي احتضنتها قاعة "حرشة حسان"، أمس الإثنين: " أنا أدعم فكرة زطشي بإحداث ثورة في المنتخب وتصفية بعض اللاعبين ولكن عليه أولا محاسبة ألكاراز"، وأضاف: "جلبنا ألكاراز حتى يقدم الإضافة للكرة الجزائرية، ويقودنا للإنتصارات وينبغي على زطشي محاسبته أيضا".

وتابع وزير الشباب والرياضة قائلا: "طلبت من زطشي القيام بتقييم عميق حول الأزمة التي يمر بها المنتخب، وفشله في الوصول إلى المونديال، لإنه المسؤول عن ذلك بعدما منحناه كل التسهيلات"، موضحا: "عليه تحضير منتخب قوي ويتحدث مع كل اللاعبين ويقدم لنا تقييمه في أسرع وقت".

وأوضح ذات المتحدث بخصوص المدرب الإسباني: "لم نطلب من ألكاراز التأهل إلى المونديال، ولكن أهدافنا كانت الفوز في المباريات التصفوية، وبما أنه فشل في ذلك، حق للشعب الجزائري السؤال عن أسباب الإخفاق".