02 سبتمبر 2017 1 0 سميرة.ل
الجزائر ترهن حظوظها في التأهل إلى مونديال روسيا
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الجزائر ترهن حظوظها في التأهل إلى مونديال روسيا

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رهن المنتخب الجزائر كامل حظوظه في التأهل الى مونديال روسيا 2018، بعد هزيمته على يد المنتخب الزامبي عشية اليوم السبت في ثالث جولات التصفيات.

وانهزم أشبال المدرب الإسباني لوكاس ألكاراز، بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة لم تعكس الوجه الحقيقي للمنتخب الوطني الذي ضيع المونديال بنسبة كبيرة في ظل ترتيب المجموعة الثانية حيث أن المنتخب النيجيري يحتل الصدارة بـ 9 نقاط كاملة، بينما المنتخب الزامبي في المركز الثاني بـ4 نقاط أما الكاميرون فقد حجزت المركز الثالث بنقطتين، ليتذيل الخضر الترتيب بنقطة وحيدة بعد تعادله مع الكاميرون في الجولة الأولى من التصفيات. 

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