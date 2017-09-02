02 سبتمبر 2017 1 0 أمير
ماذا بعد "الميركاتو" يا محرز !!
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ماذا بعد "الميركاتو" يا محرز !!

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أسوء "نهاية" هي تلك التي عاشها "رياض محرز" في اليوم الأخير من الميركاتو، حيث لم يتمكن "النجم الجزائري" من التوقيع مع نادي جديد ليبقى لموسم آخر مع نادي ليستر سيتي، و الأبرز من ذلك أنه اضاع مباراة المنتخب الوطني ضد المنتخب الزامبي اليوم.

لا "تشيلسي" و لا "برشلونة"، "محرز" باق في "الكينغ باور" و عليه أن يثبت نفسه من جديد، و الأمر الآن سيكون صعبا عليه في هذه الفترة بالذات، فبعد أن عاش ضغطا رهيبا في الميركاتو و تضيعيه فرصة الالتحاق بأحد كبار الأندية الأوروبية، من المؤكد أنه سيعيش أوقات صعبة في الفترة المقبلة و عليه أن يكون قويا معنويا من أجل تجاوز هذه الخيبة.

"رياض" فكر في مستقبله، و اذا كانت مغادرته للتربص من دون التوقيع لفريق جديد فما فائدتها سوى التأثير على المجموعة قبل مباراة مهمة مثل مباراة اليوم، فالمنتخب الوطني بحاجة لجميع اللاعبين في هذه المباراة. 

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