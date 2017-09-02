ماذا بعد "الميركاتو" يا محرز !!

أسوء "نهاية" هي تلك التي عاشها "رياض محرز" في اليوم الأخير من الميركاتو، حيث لم يتمكن "النجم الجزائري" من التوقيع مع نادي جديد ليبقى لموسم آخر مع نادي ليستر سيتي، و الأبرز من ذلك أنه اضاع مباراة المنتخب الوطني ضد المنتخب الزامبي اليوم.

لا "تشيلسي" و لا "برشلونة"، "محرز" باق في "الكينغ باور" و عليه أن يثبت نفسه من جديد، و الأمر الآن سيكون صعبا عليه في هذه الفترة بالذات، فبعد أن عاش ضغطا رهيبا في الميركاتو و تضيعيه فرصة الالتحاق بأحد كبار الأندية الأوروبية، من المؤكد أنه سيعيش أوقات صعبة في الفترة المقبلة و عليه أن يكون قويا معنويا من أجل تجاوز هذه الخيبة.

"رياض" فكر في مستقبله، و اذا كانت مغادرته للتربص من دون التوقيع لفريق جديد فما فائدتها سوى التأثير على المجموعة قبل مباراة مهمة مثل مباراة اليوم، فالمنتخب الوطني بحاجة لجميع اللاعبين في هذه المباراة.