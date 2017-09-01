01 سبتمبر 2017 1 0 سميرة.ل
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نيجيريا تفوز برباعية على الكاميرون وتعقد مهمة الخضر

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فاز المنتخب النيجيري برباعية نظيفة على نظيره الكاميروني مساء اليوم الجمعة برسم الجولة الثالثة من تصفيات مونديال روسيا 2018

عقدت نيجيريا، كثيرا من مهمة المنتخب الوطني بتعزيز تصدرها للمجموعة الثانية بعد فوزها برباعية نظيفة على حساب منتخب "الأسود غير مروضة"، حيث يكون على "الخضر" الفوز مهما كان الثمن من أجل تفادي الخروج من سباق كأس العالم، لأن التعادل أو الهزيمة لن يكون في مصلحة رفقاء حارس مبولحي

في ترتيب المجموعة الثانية، يتصدر منتخب "النسور" بـ 9 نقاط، يليه المنتخب الكاميروني في المرتبة الثانية بنقطتين، بينما يقبع المنتخبان الجزائري والزامبي في المرتبتين الثالثة والرابعة برصيد نقطة واحدة، قبل مواجهتهما غدا في "لوزاكا"

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