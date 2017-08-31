31 أوت 2017 1 0 أمير
انجلترا أو إسبانيا.. وجهة "محرز" ستعرف في الساعات القادمة
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انجلترا أو إسبانيا.. وجهة "محرز" ستعرف في الساعات القادمة

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انتهت حكاية "رياض محرز" مع نادي "ليستر سيتي" الانجليزي، بعد أن أعلن الاتحاد الجزائري مغادرة نجم الخضر في منتصف الليلة الماضية من أجل التوقيع في فريقه الجديد، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن فريق "محرز" الجديد في الساعات القليلة القادمة.

تُشير الأخبار الأخيرة أن كل من "تشيلسي"، "توتنهام"، "مانشستر يونايتد" و "برشلونة" مُهتمون بخدمات اللاعب الجزائري، و الفريق الأقرب لضمه هو بطل الدوري الانجليزي "البلوز". و كان مدرب ليستر سيتي "شيكسبير" قد صرح في وقت سابق أن محرز يريد البقاء في الدوري الانجليزي و الانضمام الى أحد الأندية الكبرى في إنجلترا.

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