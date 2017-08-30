30 أوت 2017 1 0 أمير
ألكاراز: "لا مجال للخطأ ضد زامبيا"
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ألكاراز: "لا مجال للخطأ ضد زامبيا"

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تحدّث مُدرب المنتخب الوطني "لوكاس ألكاراز"، في الندوة الصحفية التي نشطها صباح اليوم الأربعاء في مركز "سيدي موسى" أين يُحضّر "الخضر" لمباراتهم المُهّمة ضد المنتخب الزامبي يوم السبت المقبل أين أكد الناخب الوطني على ضرورة الفوز. 

كما نفى من جهة أخرى شعوره بالضغط بقدر ما يشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه فقال : "لم افكر في سيناريو آخر غير الفوز في لوزاكا، نحضر جيدا لهذه المباراة و علينا العودة بالزاد كاملا من أجل بعث حظوظنا من جديد في التأهل لمونديال روسيا" و اضاف "لدينا تشكيلة قادرة على الفوز في كل الملاعب داخل الجزائر و خارجها، لا مجال للخطأ يوم السبت و علينا التأكيد فوق أرضية الميدان و أعلم جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي".

و تابع المدرب الإسباني حديثه قائلا : "المونديال مرّة كل 4 سنوات، يجب أن لا نضيع هذه الفرصة، و كل اللاعبين جاهزين لمباراة زامبيا". 

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