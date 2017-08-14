آخر خطوة لفيغولي قبل تجسيد الصفقة التركية

أنهى الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، اليوم الإثنين، آخر خطوة قبل توقيعه بصفة رسمية مع ناديه التركي الجديد "قلعة سراي".

ظهر الجناح الطائر للمنتخب الوطني في إحدى العيادات الخاصة بمدينة "إسطنبول" التركية من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، للتأكد من سلامته وعدم مُعاناته من أي إصابة أو مُشكل صحي، وهذا قبل التوقيع على عقده مع كبير بلاد الأناضول، في خطوة منتظرة خلال الساعات القليلة القادمة.

ونُشير الى أنّ "سوسو" تحصل على إستقبال خيالي مُباشرة بعد إلتحاقه بعاصمة العثمانيين، بإعتبار أنّ أنصار "الفاتح الأوروبي" ينتظرون الشيء الكثير من "الخفّاش السابق" برسم الموسم الكروي الجديد.