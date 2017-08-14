14 أوت 2017 1 0 اسماعيل عشاش
الإيطاليون.. وناس العميل 007 لتحطيم الفرنسيين الإيطاليون.. وناس العميل 007 لتحطيم الفرنسيين
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الإيطاليون.. وناس العميل 007 لتحطيم الفرنسيين

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يواصل المتوسط الدولي الجزائري الصاعد، آدم وناس، صنع الحدث في إيطاليا، وذلك رغم أنه لم يلعب لحد الساعة أي مُباراة رسمية مع ناديه الجديد نابولي.

قامت جريدة "كورييري ديلو سبورت" بإعداد تقرير مُطول بخصوص الدور الذي يُمكن أن يلعبه اللاعب السابق لبوردو من أجل المُساهمة في تغلب "البيرتينوبي" على "نيس" في ذهاب الدور التصفوي الأخير المؤهل لرابطة الأبطال.

ولم تتردد الصحيفة المذكورة عن وصف الجناح الصاعد بـ "العميل 007" لدى مدربه "ماوريزيو ساري" باعتباره يعرف الكثير من التفاصيل عن "نسور الجنوب الفرنسي"، والذين واجههم في أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، وبالتالي فإنه سيُفيد الطاقم الفني بأفكار، وتحاليل بخصوص نقاط ضعف المُنافس قبل لقاء الأربعاء الذي سيُقام في "سان باولو".

وحسب المصدر ذاته، سيكون، وناس، مع المجموعة التي تُلاقي "نيس"، لكنه سيكتفي بدور "الجوكير" في إنتظار فرض نفسه كأساسي في المُستقبل القريب.

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