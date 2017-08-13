13 أوت 2017 1 0 خالد
صورة.. فيغولي.. في الطريق إلى أكبر فريق في تركيا صورة.. فيغولي.. في الطريق إلى أكبر فريق في تركيا
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صورة.. فيغولي.. في الطريق إلى أكبر فريق في تركيا

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قام الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، بمنح أول تصريحاته كلاعب "جديد" مع نادي "قلعة سراي" التركي، وهذا حتى قبل توقيعه على العقد بصفة رسمية.

عبر حسابه الرسمي في شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر"، أبدى الجناح الطائر للخضر سعادته البالغة بوصوله إلى الفريق الأصفر والأسودّ، وصرّح "سوسو": "أنا ذاهب للعب مع أكبر ناد في تركيا"، وأضاف :"إسطنبول أنا قادم".
ومن المنتظر أن يقوم خريج مدرسة "غرونوبل" بالفحوصات الطبية عشية اليوم، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة التي ستكون في حدود 4 ملايين أورو، وهذا مع إستفادته من 3 ملايين أورو كراتب سنوي.

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