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أخبار من القسم الوطني
أنهى الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، اليوم الإثنين، آخر خطوة قبل توقيعه بصفة رسمية مع ناديه التركي الجديد "قلعة سراي". ظهر الجناح الطائر للمنتخب الوطني في إحدى إقرأ التفاصيل
يواصل المتوسط الدولي الجزائري الصاعد، آدم وناس، صنع الحدث في إيطاليا، وذلك رغم أنه لم يلعب لحد الساعة أي مُباراة رسمية مع ناديه الجديد نابولي. قامت إقرأ التفاصيل
صورة.. المحاربون يطالبون بتنظيم مونديال 2026 في الجزائردعا لاعبو منتخب الجزائر لكرة القدم، اليوم السبت، الدولة الجزائرية للتقدم بطلب الترشح لتنظيم مونديال 2026 مناصفة مع تونس والمغرب. عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، ساند
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فصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، في مستقبله مع النادي الملكي، بعد الأنباء الّتي تُتداول حول رحيله عن القلعة البيضاء. وأكد إقرأ التفاصيل
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة غير سعيد بالصورة التي إلتقطها مدافعها جيرارد بيكي ومهاجمها البرازيل نيمار دا سيلفا، والّتي أشار فيها الأول إلى إقرأ التفاصيل
فيديو.. البرازيلي كاكا يتعرض لحالة طرد غريبة في الدوري الأمريكي
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