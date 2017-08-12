محرز يريد تعويض نيمار في البارسا

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، في تقرير لها صباح اليوم، السبت، أنّ نجم المنتخب الوطني رياض محرز صانع ألعاب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، عرض نفسه على إدارة نادي برشلونة الإسباني لتعويض النجم البرازيلي نيمار المنتقل حديثًا إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلى موقعها الرسمي، أطلّت الصحيفة الإسبانية بعنوان بالخط العريض زعمت فيه أنّ محرز عرض نفسه على إدارة البارسا في الساعات القليلة الماضية، وهذا ليكون بديلًا للبرازيلي نيمار المنتقل في صفقة تاريخية إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس.

وتابعت الصحيفة ذاتها، أنّ أفضل لاعب في القارة السمراء لسنة 2016، خرج من حسابات الإدارة الإسبانية، وصرفت النظر عن استقدامه بعدما عبّرت في عدة مناسبات عن إعجابها بمحرز، مشيرة أنّ المدرب الإسباني فالفيردي لا يضع رياض ضمن حساباته. وكان محرز شارك مع الثعالب في أولى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز سهرة أمس الجمعة أمام أرسنال، في مباراة مجنونة عرفت تقديم لاعب الخضر تمريرة حاسمة إلى زميله فاردي، وانتهت بفوز المدفعجية بـ4-3.