09 أوت 2017 1 0 خالد
بالصور.. بودبوز يشكر لاعبي، إدارة ومشجعي نادي مونبوليي بالصور.. بودبوز يشكر لاعبي، إدارة ومشجعي نادي مونبوليي
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بالصور.. بودبوز يشكر لاعبي، إدارة ومشجعي نادي مونبوليي

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تقدّم نجم وسط ميدان المنتخب الوطني رياض بودبوز المنضم اليوم إلى نادي ريال بيتيس الإسباني قادمًا من نادي مونبوليي الفرنسي، بالشكر للنادي الفرنسي الّذي أمضى فيه موسمين.

وغرّد رياض عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا: "للكل والجميع، شكرًا لمونبوليي"، بالإضافة إلى مجموعة من الصور المرفوقة بالعديد من عباراة الشكر لإدارة ولاعبي وأنصار النادي الفرنسي.

وإنضم الجزائر للنادي الأندلس رسميًا اليوم في عقد يمتد حتى 2021.

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