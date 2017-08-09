بودبوز يمضي رسميا مع ريال بيتيس إلى غاية 2021

الفيديو.. إقرأ التفاصيل قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، في تقرير لها صباح اليوم، السبت، أنّ نجم المنتخب الوطني رياض محرز صانع ألعاب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، عرض نفسه على إقرأ التفاصيل

الشرط الجزائي لبودبوز الأغلى في بيتيس يبدو أنّ الدولي الجزائري، رياض بودبوز، لم يكسب ود نادي "ريال بيتيس" الإسباني، وجماهيره فقط، بل أنّ الإدارة الأندلسية تفكر في المستقبل، وهي التي حدّدت