09 أوت 2017 1 0 خالد
بودبوز يمضي رسميا مع ريال بيتيس إلى غاية 2021 بودبوز يمضي رسميا مع ريال بيتيس إلى غاية 2021
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بودبوز يمضي رسميا مع ريال بيتيس إلى غاية 2021

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أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني وبصفة رسمية، عن توقيع الدولي الجزائري، رياض بودبوز على عقد لمدة أربعة مواسم.

عمد الفريق "الأندلسي" على تقديم صاحب القدم اليُسرى بطريقة "هزلية" وذلك من خلال فيديو يظهر خلاله بودبوز وهو داخل أرضية ملعب "فيلامارين" ليُعلق قائلا :"إسمي رياض بودبوز" في رسالة لجماهير فريقه الجديد

وتكون وثائق خروج اللاعب الجزائري، من الرابطة الفرنسية قد وصلت إلى الفريق الإسباني، والتي كانت سببا في تأخر امضاءه.

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