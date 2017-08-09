بالفيديو.. فرحات يقود لوهافر للتأهل الدور القادم من كأس الرابطة الفرنسية

سجل اللاعب الدولي الجزائري زين الدين فرحات هدفا في كأس الرابطة الفرنسية و قدم تمريرة حاسمة، وساهم في تاهل فريقه لوهافر للدور المقبل بعد فوزه على نيم بركلات الترجيح.

وأكد اللاعب السابق لإتحاد العاصمة على بدايته القوية، في الموسم الجديد، حيث يتطور أداء أفضل ممرر في الليغ 2، لهذا الموسم بتقديمه لاربع تمريرات حاسمة، من يوم الى آخر في الدوري الفرنسي خاصة مع المدرب " تانشوت" الذي منحه الثقة اللازمة من أجل تفجير إمكانياته مع لوهافر و قد يكون أحد حلول الناخب الوطني مستقبلا.