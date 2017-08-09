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09 أوت 2017 1 0 خالد
حليش يعود إلى أوروبا من بوابة إستوريل البرتغالي
أعلن اليوم الثلاثاء نادي إستوريل الناشط في بطولة القسم الأول البرتغالي عن تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري رفيق حليش من دون الكشف عن مدة هذا العقد وقيمته، و فسخ حليش صاحب 30 سنة عقده مع ناديه السابق قطر القطري نهاية جوان المنصرم بالتراضي، و سبق لخريج مدرسة حسين داي أن لعب لنادي ناسيونال البرتغالي موسم 2008/2010 معارا من بنفيكا قبل أن يتلحق بفولهام الإنجليزي، ليعود بعدها لأكاداميكا البرتغالي موسم 2012/2014 و بعد المونديال التحق بقطر القطري أين خاض 30 مباراة و سجل هدفين.
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