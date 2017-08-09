09 أوت 2017 1 0 خالد
حليش يعود إلى أوروبا من بوابة إستوريل البرتغالي حليش يعود إلى أوروبا من بوابة إستوريل البرتغالي
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حليش يعود إلى أوروبا من بوابة إستوريل البرتغالي

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أعلن اليوم الثلاثاء نادي إستوريل الناشط في بطولة القسم الأول البرتغالي عن تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري رفيق حليش من دون الكشف عن مدة هذا العقد وقيمته، و فسخ حليش صاحب 30 سنة عقده مع ناديه السابق قطر القطري نهاية جوان المنصرم بالتراضي، و سبق لخريج مدرسة حسين داي أن لعب لنادي ناسيونال البرتغالي موسم 2008/2010 معارا من بنفيكا قبل أن يتلحق بفولهام الإنجليزي، ليعود  بعدها لأكاداميكا البرتغالي موسم 2012/2014 و بعد المونديال التحق بقطر القطري أين خاض 30 مباراة و سجل هدفين.

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