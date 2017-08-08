بالفيديو.. إستقبال جماهيري كبير لبودبوز في الأندلس

حظي اللاعب الجزائري رياض بودبوز، بإستقبال جماهير كبير من طرف مشجعي ريال بيتيس في مطار " سان بابلو " بمدينة إشبيلية الإسبانية في وقت متأخر من ليلة أمس الإثنين.

من المنتظر ان يوقع اليوم الثلاثاء لاعب مونبوليي في النادي الاسباني، عقب وصوله سهرة امس الاثنين، وحسب الصحافة الاسبانية فان بوبدوز سيوقع على عقد لاربع سنوات.

انتقال رياض بودبوز، للعب في "الليغا" الاسبانية من شأنه أن يطور كثيرا من إمكانياته وهو الذي كان أحد أفضل لاعبي فريق مونبوليي الموسم الماضي، كما يعول الدولي الجزائري كثيرا على هذه الخطوة من أجل الذهاب بعيدا في مشواره الكروي.