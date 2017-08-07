شبيبة القبائل.. نهاية امبراطورية حناشي وأزلاف رئيسا مؤقتا

سحب أعضاء مجلس إدارة شبيبة القبائل، اليوم الإثنين، الثقة من الرئيس الحالي "محند شريف حناشي".

برسم أشغال الجمعية العامة، جرى الخروج بعدة قرارات مصيرية بالنسبة للبيت القبائلي، أهمها فتح رأس مال الشركة يوم 16 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى تشكيل "ديريكتوار" بقيادة "أزلاف"من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، ليتم وضع نقطة النهاية لامبراطورية "حناشي" التي دامت لأكثر من 24 سنة.

وجرت أشغال الجمعية العامة للكناري في غياب "حناشي" المتواجد بالمغرب من أجل قضاء عطلته الصيفية والإبتعاد عن ضغط المحيط الكروي