صورة.. قميص نيمار أول الغيث لإسترجاع قيمة الصفقة الأضخم

عرضت المتاجر الرياضية المختصة في بيع مقتنيات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، القميص الجديد الخاص بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جينيور الذي إنتقل مساء الخميس إلى النادي الباريسي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون أورو.

تهافتت جماهير النادي الفرنسي على القميص الخاص بالمستقدم الجديد نيمار الّذي عُرض للبيع بمحلات شارع "إيليزي" بمبلغ 150 أورو (ما يعادل 28 ألف دينار جزائري).

هذا ومن المتوقع أن تربح إدارة الباريسيين، الكثير من صفقة إنتقال اللاعب البرازيلي إلى صفوفها، نظرا إلى التهافت الكبير على القميص الخاص باللاعب خلال الساعات الماضية.