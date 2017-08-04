04 أوت 2017 1 0 خالد
موناكو يجدد إهتمامه بغزال موناكو يجدد إهتمامه بغزال
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موناكو يجدد إهتمامه بغزال

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كشفت مصادر إعلامية، أمس الخميس، عن إستعداد نادي موناكو الفرنسي، للجلوس على طاولة المفاوضات بداية الأسبوع المقبل، مع مهاجم المنتخب الوطني رشيد غزال لاعب نادي ليون الفرنسي، قصد ضمه لنادي الإمارة خلال الفترة الإنتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر. حسب ما كشفت عنه تقارير فرنسية، أبرزها ما نشره موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، تكون حسبه قد فتحت إدارة موناكو مفاوضات جديدة مع "غزال" في الأسبوع الجاري، كما حدّدت بداية الأسبوع المقبل كموعد للجلوس على طاولة المفاوضات مع غزال ووكيل أعماله، بُغية التوصل لإتفاق يقضي بإنتقال الدولي الجزائري لصفوف نادي موناكو في صفقة إنتقال حر. وأضاف المصدر ذاته أنّ تجدّد رغبة إدارة موناكو، في التعاقد مع غزال، جاء بالنظر للعجز الذي يسجله الفريق في خطه الأمامي، بعد بيعه لعدة لاعبين أساسيين، على غرار البرتغالي برناندو سيلفا الذي انتقل إلى نادي "مانشستر سيتي" الانجليزي، إضافة إلى إقتراب كل من الفرنسيين طوماس ليمار والنجم كيليان مبابي من مغادرة تشكيلة التقني البرتغالي ليوناردو جارديم.

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