راكيتيتش.. تعرضت للإهانة من حكم الكلاسيكو

قال الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، وسط ميدان نادي برشلونة الإسباني، إنّه تعرض للإهانة من قِبَل حكم مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد. وأوضح راكيتيتش، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "من يعرفني، يعلم أنّه من الصعب إثارة غضبي داخل الملعب، ولكن الحكم تمكن من ذلك، سبني 3 مرات بأفظع العبارات، دائمًا ما أكِن إحترامًا كبيرًا للآخرين، ولكنني لا أقبل ألا يحترمونني". وعن تقييمه للجولة الأمريكية، التي حقق فيها الفريق الكتالوني، 3 إنتصارات، على جوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ثمّ على الغريم التقليدي ريال مدريد، قال: "لم يتبقَ الكثير على إنطلاق المنافسات الرسمية، ولكنني أعتقد أن الجولة الأمريكية كانت إيجابية للغاية". مضيفًا: "كان إيقاع المباريات جيدة، وعملنا بصورة جيّدة خلال التدريبات، وعندما تفوز دائمًا ما تكون الأمور ممتعة بصورة أكبر". وإختتم: "لعبنا مباراة ودية، ولكن الفوز دائمًا ما يمنحك الثقة، كأس السوبر ستكون أمرًا مختلفًا حينها سننافس على لقب، وسيكون للفوز أهمية كبرى".