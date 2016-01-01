سليماني يتعرض لإصابة غريبة

تعرض الدولي الجزائري "إسلام سليماني" لإصابة على مستوى "مؤخرة الركبة"، خلال المواجهة الودية التي جمعت ناديه "ليستر سيتي" الإنجليزي لكرة القدم أمام "ولفرهامبتون" مساء السبت، والتي دفعته لمغادرة الملعب في منتصف الشوط الأول.

خرج سليماني، إضطراريا في الدقيقة الـ33 من عمر اللقاء، متأثرا بإصابة تلقاها على مستوى مؤخرة الركبة اليمنى، أجبرته على التوجه لغرف تغيير الملابس أين تم خياطة الجرح.

وفي تصريح نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، كشف "مايك ستويل" مساعد مدرب "ليستر"، أنه ومن حسن حظ اللاعب الإصابة "ليست خطيرة"، مؤكدا: "كانت إصابة سليماني غريبة، أين تعرض لقطع خارجي في مؤخرة الركبة، ولم يكن هناك مجال لعودته للملعب".

وبخصوص فترة عودته للملاعب، أضاف "ستويل": "الإصابة ليست خطيرة، نتوقع عودة سليماني بنسبة كبيرة خلال مواجهة بريتون هذا الثلاثاء".

من جهة أخرى، شارك الدولي الجزائري الآخر "رياض محرز" في كامل أطوار اللقاء، الذي خرج منهزما بهدف دون مقابل لصالح ولفرهامبتون.