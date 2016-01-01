إسباني بدلًا لمحرز في روما

أكد الإسباني رامون رودريغيز "مونشي"، المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، إنّ ناديه قدّم العرض الأخير لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، من أجل الظفر بخدمات نجم المنتخب الوطني رياض محرز. وحسب ما نشره موقع "فوتبول إيطاليا" فإنّ روما سيتوجه لضم اللاعب الإسباني الشاب، خيسوس خواكين فرنانديز سايز دي لا توري "سوسو"، الناشط في صفوف ميلان، إذا فشلت صفقة محرز. ومن جانبها، قالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، إنّ سوسو بات يرى نفسه على الهامش في ميلان، بعد التعاقدات الجديدة للنادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. ويرى روما أنّ الشاب الإسباني سيكون خير بديل للدولي المصري، محمد صلاح، في مركز الجناح الأيمن، بعد رحيل الأخير إلى نادي ليفربول الإنجليزي، هذا الصيف. ودعم ميلان صفوفه في الأخيرة بالعديد من الصفقات الجديدة، أملًا في العودة إلى المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، بعد سنوات عجاف مر بها "الروسونيري".