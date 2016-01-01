المسرّحون يتدربون مع العميد رغم أنف قاسي السعيد

إستأنفت تشكيلة مولودية الجزائر، صبيحة اليوم الجمعة، تحضيراتها للموسم الكروي الجديد 2017-2018، بغابة بوشاوي في حضور كل اللاعبين بإستثناء المدافع رشيد بوهنة المتواجد في فرنسا بسبب إستقباله مولودًا جديدًا.

عرفت حصة الإستئناف الّتي قادها المدرب المساعد رفيق صايفي بمعية مدرب الحراس طارق نويوة، ترقية أربعة لاعبين من الفريق الرديف على غرار أماشي، برامكي، "قاصدي" ومقراني، إضافة إلى اللاعبين الجدد الّذين تم إستقدامهم خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية ويتعلق الأمر بكل من بالغ، المؤذن، بولخوة وبن دبكة.

وبالرغم من خروج اللاعب عبد المالك مقداد من حسابات إدارة مولودية الجزائر، الّتي طالبته بإيجاد فريق جديد ينتقل إليه على سبيل الإعارة، إلّا أنّ المعني تواجد عاديًا في حصة الإستئناف صبيحة اليوم، رفقة زهير زرداب الّذي حضر بالزي المدني، فيما سجلنا تواجد خالد قورمي الّذي سمحت له الإدارة بالعودة إلى النادي بعد موافقته على تخفيض راتبه الشهري.

وكان المدرب المؤقت رفيق صايفي إجتمع بلاعبيه قبل إنطلاق حصة الإستئناف، وطالب من المسرّحين بأن يجلبوا تسريحًا من الإدارة للإندماج في تدريبات الخضر_الحمر.