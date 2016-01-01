رابح غربي يلمّح لترك تدريب منتخب اليد

لمّح رابح غربي مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد لأقل من 21 سنة، ليلة الخميس، إلى إمكانية مغادرته العارضة الفنية للخضر بعد إنتهاء العقد الّذي يربطه مع الإتحادية الجزائرية لكرة اليد هذا الأحد.

أتى تلميح غربي بعد انهزام زملاء عبدي أمام الأرجنتين (20-21) وإحتلاله الصف الـ14 في المونديال المتواصل بقاعتي حرشة حسان والقاعة البيضاوية.

وصرّح بطل أوروبا رفقة ناديه الفرنسي مونبوليي في تسعينات القرن الماضي، لوكالة الأنباء الجزائرية: "العقد الّذي يربطني بالإتحادية ينتهي في الـ30 جويلية الجاري، ولم تبق أمامي سوى ساعات قليلة، لذلك علي الاجتماع بمسؤولي الإتحادية الجزائرية لكرة اليد من أجل تقييم الحصيلة الّتي قدمناها في هذه البطولة العالمية".

ورفض غربي تقديم إجابة واضحة عند سؤاله عن العروض الّتي تلقاها من طرف منتخبات الخليج قائلا: "العروض؟...لدي دائما عروض مهمة".

وتمكن رفقاء الحارس البارز خليفة غضبان من بلوغ مرحلة الثمن النهائي في مونديال الأواسط المقام حاليًا بالجزائر، وهو الهدف الّذي تمّ تحديده من طرف الإتحادية قبل إنطلاق البطولة.