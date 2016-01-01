فيغولي يغادر تربص واستهام في ألمانيا

غادر وسط المنتخب الوطني سفيان فيغولي، اليوم الجمعة، تربص ناديه الإنجليزي واستهام يونايتد المقام في ألمانيا، وعاد إلى لندن.

يعاني اللاعب السابق لنادي فالنسيا الإسباني، من إصابة دفعته إلى مغادرة تربص فريقه أيامًا قليلة فقط بعد سفره إلى ألمانيا تحضيرًا للموسم الجديد، وحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الإنجليزية، صباح اليوم الجمعة فإنّ إصابة فيغولي غير مفهومة (..)، في وقت عاد المعني إلى لندن من أجل تلقى العلاج، وإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة مدى خطورة الإصابة.

وسيغيب فيغولي عن المباراة الودية التي ستجمع واستهام بنادي فيردر بريمن الألماني المبرمجة سهرة اليوم الجمعة.

وربطت تقارير إعلامية تركية، مغادرة اللاعب الجزائري لتربص المطارق باقتراب انضمام "سوسو" إلى نادي غلاطا ساراي التركي، الّذي يرغب بشدة في ضمّ خريج مدرسة غرونوبل إلى صفوفه هذا الصيف.